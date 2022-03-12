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Азербайджан готов принять переговоры Украины и России

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Суббота 12 марта 2022 17:15
Азербайджан готов принять переговоры Украины и России Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Азербайджан присоединился к перечню государств, готовых организовать прямые переговоры высшего руководства Украины и России для прекращения военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

О возможности провести переговоры в Баку заявил руководитель отдела внешнеполитических вопросов администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. Он пояснил, что просьба об организации встречи поступила от Украины.

"В случае такого намерения мы готовы провести у себя такую встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Движении неприсоединения, имеет своеобразный внеблоковый статус", – заявил чиновник.

Гаджиев уверен, что такая позиция азербайджанских властей поспособствует переговорам. По его мнению, обе стороны будут чувствовать себя комфортно в Баку.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назвал Иерусалим возможным местом переговоров с РФ.

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