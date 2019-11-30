Украина и РФ определили вопрос по газу, где возможен компромисс, - Оржель

В рамках трехсторонних газовых переговоров Украина и Россия определили вопросы, где возможно достичь компромисса. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

В частности, министр отметил, что в настоящее время начат процесс согласования для достижения этих компромиссов.

"Сейчас мы находимся в этом трехстороннем процессе, и вчерашний день - это элемент большого согласовательного процесса для того, чтобы стороны смогли найти точки соприкосновения, там где мы уже находимся в зоне компромисса", - заявил Оржель.

Он также подчеркнул, что в переговорах были сделаны шаги вперед.

"Если мы говорим о вчерашнем дне, то мы действительно сделали шаги вперед... Мы предварительно были в контакте с европейской стороной, и соответственно по результатам было доказано, что встреча состоится, были определенные элементы, где компромиссы потенциально могут быть найдены. А есть элементы, там где мы также должны искать (компромисс, - ред.)", - добавил он.

Он также подчеркнул, что Украина подпишет контракт с условием работы по европейским недискриминационными правилами.

"Если мы говорим, о нашем взаимодействии с российской стороной, то они заинтересованы в том чтобы авторитет такого топлива, как газ, терялся на европейском рынке... Если мы не подпишем, это очень плохо влияет на показатели на рынке. В свое время Украина приняла решение, что мы переходим на европейские правила. Это означает, что мы как политики приняли решение, что субъекты хозяйствования, которые работают на этом рынке, должны работать в соответствии с европейскими недискриминационных правил", - заявил Оржель.

Напомним, Алексей Оржель заявил в пятницу, 29 ноября, что Украина может вернуться до прямых поставок газа из России. По словам министра, украинская сторона уже ведет переговоры с российской компанией "Газпром".