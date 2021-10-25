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Украина резко сократила потребление газа после его подорожания

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 15:22
Украина резко сократила потребление газа после его подорожания Фото: потребление газа в Украине сокращается пятый месяц подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы потребления природного газа в Украине в сентябре 2021 года составили 1 216,3 млн кубометров. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики.

Как отметили в Минэкономики, подорожание газа стало одной из причин сокращения промпроизводства в сентябре 2021 года. В частности в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в сентябре наблюдалось уменьшение производства на 2,4% на фоне сокращения потребления природного газа из-за увеличения его стоимости, что повлияло на уменьшение распределения природного газа через местные (локальные) трубопроводы.

Украина резко сократила потребление газа после его подорожания

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре 2021 года составила 14480,5 гривен или 543,1 долларов за 1 тыс. кубометров. По сравнению с августом цена выросла на 26,6% в гривневом эквиваленте и на 26,9% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 153,9% в гривнах и на 168,2% в долларах.

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