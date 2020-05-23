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Украина разрешит экспорт масок: у Зеленского назвали условие

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Правительство на следующей неделе наработает необходимые решения

Украина разрешит отечественным производителям масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию. Вопрос экспорта сегодня поднимали на совещании с участием главы государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям других государств.

"Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные решения", - заявили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде усилить ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Как писало РБК-Украина, экспорт товаров противоэпидемического назначения был запрещен 12 марта.

Автор: Дмитрий Левицкий

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