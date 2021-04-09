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Украина разрешила использовать лекарства на основе каннабиса. Ляшко объяснил зачем

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 18:07
Украина разрешила использовать лекарства на основе каннабиса. Ляшко объяснил зачем Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украина пересмотрела вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях. Поскольку лекарственные средства, содержащие фармацевтические каннабиноиды, в первую очередь, уменьшают боли для тяжелобольных.

Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что терапевтическое применение лекарственных средств на основе каннабиноидов является эффективным для тяжелобольных пациентов. В частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

Ляшко добавил, что в Украине теперь разрешено использовать более десяти торговых названий лекарственных средств, содержащих фармацевтические каннабиноиды или производные тетрагидроканнабинола. В том числе, разрешенных к применению в странах, регуляторные органы которых руководствуются высокими стандартами качества.

Напомним, Кабмин разрешил некоторые препараты на основе каннабиса. Изолированный каннабидиол изъяли из-под госконтроля, как вещество, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.

Кроме того, ранее в МВД сообщали, что не намерены препятствовать легализации каннабиса в стране. Источник РБК-Украина в ведомстве отметил, что МВД не считает себя тем субъектом, который должен решать этот вопрос.

Добавим, что в Верховной раде считают, что легализация марихуаны в Украине может состояться в 2021 году. Для легализации выращивания конопли необходимы изменения в закон.

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