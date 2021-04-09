Украина разрешила использовать лекарства на основе каннабиса. Ляшко объяснил зачем

Он отметил, что терапевтическое применение лекарственных средств на основе каннабиноидов является эффективным для тяжелобольных пациентов. В частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

Ляшко добавил, что в Украине теперь разрешено использовать более десяти торговых названий лекарственных средств, содержащих фармацевтические каннабиноиды или производные тетрагидроканнабинола. В том числе, разрешенных к применению в странах, регуляторные органы которых руководствуются высокими стандартами качества.