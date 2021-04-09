Україна дозволила використовувати ліки на основі канабісу. Ляшко пояснив навіщо

Україна переглянула питання права використання канабісу в медичних цілях . Оскільки лікарські засоби, що містять фармацевтичні каннабіноїди, в першу чергу, зменшують болі для важкохворих.

Він зазначив, що терапевтичне застосування лікарських засобів на основі каннабіноїдів є ефективним для тяжкохворих пацієнтів. Зокрема, онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів з депресією і тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріаз.

Ляшко додав, що в Україні тепер дозволено використовувати понад десять торгових назв лікарських засобів, що містять фармацевтичні каннабіноїди або похідні тетрагідроканабінолу. В тому числі дозволених до застосування в країнах, регуляторні органи яких керуються високими стандартами якості.