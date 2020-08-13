Украина снова разрешила австрийцам въезд без тестов и самоизоляции, - посол

Украина вернула Австрию в "зеленую зону". Это означает, что въезд для граждан Австрии доступен без тестов и самоизоляции.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что должна быть страховка, которая покрывает COVID-19, переведена на украинский язык.

"Апдейт. Австрия для Украины снова в "зеленой зоне". То есть въезд в Украину для австрийских граждан вновь открыт без тестов и самоизоляции. Но со страховкой, покрывающей COVID-19, переведенной на украинский язык ", - пояснил посол.

Как известно, в конце июля Австрия ужесточила правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.

РБК-Украина писало, что в "красный список" Австрии из 32 стран с нестабильной обстановкой по коронавируса вошла и Украина.

Напомним, власти Австрии с 24 июля повторно ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Ранее Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины.