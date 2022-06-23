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Україна розробила план для посилення санкцій проти Росії: головні кроки

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Київ, Четвер 23 червня 2022 16:51
Україна розробила план для посилення санкцій проти Росії: головні кроки Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародна група Єрмака-Макфола розробила Дорожню карту фінансових санкцій проти Росії. Документ містить рекомендації для посилення економічного тиску на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Головною метою санкцій є позбавлення Росії фінансових потоків, які вона спрямовує на спонсорування війни в України. Розроблені пропозиції базуються на залежності РФ від західних резервних валют, ринків і банків, зокрема в торгівлі. План містить три найголовніших кроки для посилення міжнародних санкцій.

Перший етап

Група Єрмака-Макфола пропонує накласти санкції на 30 найбільших російських банків з державним капіталом, Московську біржу, Національний розрахунковий депозитарій, Національний кліринговий центр. Єдиною установою для операцій з товарами, щодо яких не запроваджено санкцій, може залишитися "Газпромбанк".

При цьому індивідуальні санкції мають бути розширені на російських чиновників, відповідальних за фінансову політику.

Крім того, Росію пропонують визнати державою-спонсором тероризму і включити її до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Другий етап

Україна рекомендує розірвати економічні відносини з РФ, виключити агресора з західних фондів і компаній.

Також підприємства та окремі особи мають втратити доступ до послуг з інвестиційного та іншого консалтингу, управління активами, роботи на крипторинках.

Третій етап

Пропонується встановити жорсткий контроль за фінансовими операціями з Росією. Це допоможе запобігти крадіжкам технологій та інтелектуальної власності, особливо щодо товарів і послуг подвійного призначення. Стосовно російських підприємств має діяти комплексний експортний контроль.

Також у документі вказується, що компанії, які співпрацюють з Росією, повинні запровадити максимальні прозорі принципи партнерства, щоб збільшити суспільний тиск на агресора.

Нагадаємо, що група Єрмака-Макфола розробила дорожню карту, де представила свій список претендентів на індивідуальні санкції в Росії.

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