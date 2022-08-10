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Украина разрабатывает план "А" и план "Б" для отопительного сезона, - Минэнерго

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Кабмине готовят основной и запасной планы к прохождению отопительного сезона на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Мы разрабатываем много сценариев. Так называемые план "А", план "Б". Все опасности прохождения отопительного сезона соединены конкретно с войной. Эти планы предусматривают либо компенсацию определенного ресурса, либо определенную генерацию, если это потребуется… Безусловно, есть и мобильные вещи (речь о котельных - ред.), которые уже покупаются и будут поставляться", - заявил министр.

По его словам, одним из основных планов Украины на отопительный сезон является замещение определенных ресурсов другими в случае, если не будет возможности их поставлять.

"Например, когда мы не имели возможности поставлять уголь на генерации, мы его замещали поставками газа. Есть соответствующие компенсаторные механизмы", - рассказал Галущенко.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Министерство финансов Украины должно проработать механизм закупки украинского газа за счет средств от ренты к отопительному сезону.

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