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Минфину поручили проработать механизм закупки украинского газа

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Понедельник 08 августа 2022 20:39
Минфину поручили проработать механизм закупки украинского газа Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр (kmu gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство финансов Украины должно проработать механизм закупки украинского газа за счет средств от ренты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Отмечается, что на совещании в Кабмине представители Минэнерго, Минэкономики, Минфина и НАК "Нафтогаз" обсудили подготовку к отопительному сезону и состояние закупки и закачки газа в хранилища.

"Развитие украинской добычи газа - первоочередная задача для всех ответственных лиц. Дал задание Минфину проработать механизм по направлению средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи", - написал Шмыгаль.

По информации "Нафтогаза", по состоянию на сегодня в подземные хранилища закачано 12,2 млрд куб. м газа. Перед компанией стоит задача обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Как сообщалось ранее, страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.

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Денис Шмыгаль Министерство финансов Украины Газ
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