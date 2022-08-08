Минфину поручили проработать механизм закупки украинского газа

Министерство финансов Украины должно проработать механизм закупки украинского газа за счет средств от ренты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Отмечается, что на совещании в Кабмине представители Минэнерго, Минэкономики, Минфина и НАК "Нафтогаз" обсудили подготовку к отопительному сезону и состояние закупки и закачки газа в хранилища.

"Развитие украинской добычи газа - первоочередная задача для всех ответственных лиц. Дал задание Минфину проработать механизм по направлению средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи", - написал Шмыгаль.

По информации "Нафтогаза", по состоянию на сегодня в подземные хранилища закачано 12,2 млрд куб. м газа. Перед компанией стоит задача обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.