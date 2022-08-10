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Україна розробляє план "А" і план "Б" для опалювального сезону, - Міненерго

Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Ми розробляємо багато сценаріїв. Так звані план "А", план "Б". Всі небезпеки проходження опалювального сезону пов'язані саме з війною. Ці плани передбачають або компенсацію певного ресурсу, або певну генерацію, якщо це буде потрібно... Безумовно, є і мобільні речі (мова про котельні - ред.), які вже купуються і будуть поставлятися", - заявив міністр.

За його словами, одним з основних планів України на опалювальний сезон є заміщення певних ресурсів іншими в разі, якщо не буде можливості їх постачати.

"Наприклад, коли ми не мали можливості постачати вугілля на генерації, ми його заміщували поставками газу. Є відповідні компенсаторні механізми", - розповів Галущенко.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Міністерство фінансів України має опрацювати механізм закупівлі українського газу за рахунок коштів від ренти до опалювального сезону.

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