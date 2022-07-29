Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Беларусь о внутреннем судоходстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, сегодня денонсировано соглашение с правительством Беларуси о судоходстве по внутренним водным путям. Это соглашение было подписано в 1998 году.
Данный документ разрешал перевозки пассажиров и грузов между портами Украины и Беларуси, а также транзитные перевозки по внутренним водным путям обеих стран.
Отметим, Украина также продолжает разрывать связи в рамках Содружества независимых государств. В частности, в июне Киев вышел из документа о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и ряда других соглашений.
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