Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю

Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, сьогодні денонсовано угоду з урядом Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Ця угода була підписана в 1998 році.
Даний документ дозволяв перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн.
Зазначимо, Україна також продовжує розривати зв'язки в рамках Співдружності незалежних держав. Зокрема, в червні Київ вийшов з документа про співпрацю в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку і ряду інших угод.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.