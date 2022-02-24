Сегодня Украина решила разорвать дипломатические отношения с Россией.

"Украина разорвала дипломатические отношения с Россией", - заявил Зеленский на брифинге после нападения РФ на Украину.

До этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту с таким предложением.

Что это значит

В случае разрыва отношений обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.

Россия напала на Украину 24 февраля

Путин официально ввел российские войска на Донбасс и объявил о начале спецоперации на территории Украины. Это произошло после обращения к нему с просьбой о военной помощи главарей непризнанных республик.

По состоянию на сейчас, украинские военные отбивают нападение врагов по нескольким направлениям.

Россия признала "ЛДНР" и вводит войска в ОРДЛО

Совет Федерации РФ ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНР", "ДНР". Таким образом Россия окончательно признала независимость псевдоресспублик.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР", а после подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Реакция Украины и мира

Верховная рада Украины сделала заявление из-за признания Россией "ЛДНР". Украина требует отключения России от SWIFT и отказа от "Северного потока-2", проект постановления поддержали 336 нардепов.

Отметим, что Германия уже прекратила сертификацию "Северного потока-2", а Британия ввела санкции против 5 российских банков и некоторых российских олигархов.