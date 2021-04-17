Украина разгромила Японию и вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по теннису

Матчи проходили на протяжении двух дней в Черноморске:

Первый день, 16 апреля

Элина Свитолина - Чихиро Мурамацу - 6:3, 6:2;

Марта Костюк - Юки Наито - 6:3, 6:3.

Второй день, 17 апреля

Элина Свитолина - Юки Найто - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3);

Надежда Киченок/Людмила Киченок - Сихо Акита/Химари Сато - 6:2, 7:6 (7:2).

Поединок между Мартой Костюк и Тихиро Мурамацу был отменен.

В итоге украинские теннисистки поборются за право участвовать в элитной группе КБДК.

Поединок между Украиной и Японией должен пройти еще в апреле 2020 года, однако дважды откладывалась из-за COVID.

Кубок Билли Джин Кинг - это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Он является аналогом мужского Кубка Дэвиса.