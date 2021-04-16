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Украина стартовала в теннисном турнире против Японии: Свитолина добыла первую победу

Новина українською → Черноморск, Пятница 16 апреля 2021 13:47
Украина стартовала в теннисном турнире против Японии: Свитолина добыла первую победу Фото: Свитолина выиграла в двух сетах (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня стартовало противостояние между Украиной и Японией в теннисном международном турнире Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федераций). В первом матче лидер сборной Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина без проблем разобралась с Чихиро Мурамацу.

Поединки проходят в Черноморске.

Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Поединок между соперницами длился 1 час 20 минут.

Отметим, японская теннисистка занимает 223 место в рейтинге WTA, украинца - пятая.

Также сегодня сыграет Марта Костюк (84 место в рейтинге WTA) и Юки Наито (172).

На завтра запланированы следующие встречи:

  • Элина Свитолина - Юки Наито
  • Марта Костюк - Тихиро Мурамацу
  • Надежда Киченок/Людмила Киченок - Сихо Акита/Химари Сато.

Поединок между Украиной и Японией должен пройти еще в апреле 2020 года, однако дважды откладывалась из-за пандемии коронавируса. При этом матч должен был проходить в Японии, но из-за карантина противостояние перенести в Украину. В этом противостоянии разыгрывается право сыграть в квалификации элитной группы.

Отметим, Кубок Билли Джин Кинг - это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Он является аналогом мужского Кубка Дэвиса.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.

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