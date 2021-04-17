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Україна розгромила Японію і вийшла в кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг з тенісу

Автор: Ігор Литвиненко

Жіноча збірна України з тенісу перемогла Японію і вийшла в кваліфікаційний раунд елітної групи Кубка Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерацій). Українські тенісистки отримали всі чотири перемоги, ще один матч був скасований.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Матчі проходили протягом двох днів у Чорноморську:

Перший день, 16 квітня

  • Еліна Світоліна - Чихиро Мурамацу - 6:3, 6:2;
  • Марта Костюк - Юкі Найто - 6:3, 6:3.

Другий день, 17 квітня

  • Еліна Світоліна - Юкі Найто - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3);
  • Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сихо Акіта/Химари Сато - 6:2, 7:6 (7:2).

Поєдинок між Мартою Костюк і Тихиро Мурамацу був скасований.

У підсумку українські тенісистки поборються за право брати участь в елітній групі КБДК.

Поєдинок між Україною та Японією повинен пройти ще у квітні 2020 року, однак двічі відкладався через COVID.

Кубок Біллі Джин Кінг - це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Він є аналогом чоловічого Кубка Девіса.

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.

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Новини України ТеннисЭлина СвитолинаМарта Костюк
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