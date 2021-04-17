Україна розгромила Японію і вийшла в кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг з тенісу

Жіноча збірна України з тенісу перемогла Японію і вийшла в кваліфікаційний раунд елітної групи Кубка Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерацій). Українські тенісистки отримали всі чотири перемоги, ще один матч був скасований.
Матчі проходили протягом двох днів у Чорноморську:
Перший день, 16 квітня
Другий день, 17 квітня
Поєдинок між Мартою Костюк і Тихиро Мурамацу був скасований.
У підсумку українські тенісистки поборються за право брати участь в елітній групі КБДК.
Поєдинок між Україною та Японією повинен пройти ще у квітні 2020 року, однак двічі відкладався через COVID.
Кубок Біллі Джин Кінг - це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Він є аналогом чоловічого Кубка Девіса.
Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.