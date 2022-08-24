Украина разбудила весь континент. Зеленский поздравил с Днем Независимости

Зеленский напомнил, что с начала войны украинский народ сражается за свою независимость и мужество украинцев вдохновило весь мир.

"Кто-то говорил, что Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пасивная, сонная. Украина разбудила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает - Украина будущий член Евросоза", - сказал глава государства.

Он отметил, что украинцы встречают этот праздник в разных местах, кто-то - в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе - борется за независимость на передовой. А кто-то - в дороге, в авто, грузовиках и поездах - борется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой.