Украина разбудила весь континент. Зеленский поздравил с Днем Независимости

Президент Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с 31-й годовщиной Независимости Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента.
Зеленский напомнил, что с начала войны украинский народ сражается за свою независимость и мужество украинцев вдохновило весь мир.
"Кто-то говорил, что Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пасивная, сонная. Украина разбудила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает - Украина будущий член Евросоза", - сказал глава государства.
Он отметил, что украинцы встречают этот праздник в разных местах, кто-то - в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе - борется за независимость на передовой. А кто-то - в дороге, в авто, грузовиках и поездах - борется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой.
Как известно, 24 августа Украина отмечает главный праздник – День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву.
Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".
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