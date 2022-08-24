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Україна розбудила весь континент. Зеленський привітав з Днем Незалежності

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Володимир Зеленський привітав усіх українців з 31-ю річницею Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента.

Зеленський нагадав, що з початку війни український народ бореться за свою незалежність і мужність українців надихнула весь світ.

"Хтось казав, що Європа більше не гравець. Слабка, роз'єднана, пассивна, сонна. Україна розбудила весь континент. Європа виходить на площі. Європа вводить жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає – Україна майбутній член Євросозу", – сказав глава держави.

Він зазначив, що українці зустрічають це свято в різних місцях, хтось - в окопах і бліндажах, в танках і БМП, на морі і в повітрі - бореться за незалежність на передовій. А хтось - в дорозі, в авто, вантажівках і поїздах - бореться за незалежність, доставляючи необхідне тим, хто на передовій.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає головне свято - День Незалежності. Вперше він проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних атак по Києву.

Детальніше про знакові події в нашій країні за період її незалежності - читайте в матеріалі "З 90-х до сьогоднішнього дня. Нескорені українці відзначають День Незалежності".

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Володимир ЗеленськийДень незалежності Українипоздравления