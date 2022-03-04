Украина расценила обстрел панамского судна как нарушение законов войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что действия российских военных квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, торговое гражданское судно HELT под флагом Панамы было повреждено в результате обстрелов со стороны российских войск. Судно находилось на рейде в Черном море в 12 морских молях от Одессы, на его борту находилось 6 человек.

"В результате спасательной операции экипаж судна спасен и госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом и переохлаждением. Грузовое гражданское судно HELT принадлежит эстонской компании, осуществляет мореплавание и занимается грузовыми перевозками морским путем. Членами экипажа судна являются 4 гражданина Украины и 2 гражданина РФ. При этом судно стояло без груза, оружие и военную технику не перевозило и не хранило", - добавили в Офисе генпрокурора.