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"Россия затеяла войну": украинские пограничники показали сообщение боцмана с подбитого судна

Новина українською →
Украина, Четверг 03 марта 2022 20:31
"Россия затеяла войну": украинские пограничники показали сообщение боцмана с подбитого судна Фото: пограничники показали сообщение боцмана с подбитого корабля (ГПСУ)
Автор: Каролина Гайдук

Украинские пограничники опубликовали аудио-сообщения одного из членов экипажа, который отметил, что гражданский корабль под флагом Панамы "Helt" был подстрелен российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"В настоящее время мы получили голосовые сообщения, которыми обменивался боцман с представителем судовладельца.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили "HELT" тоже они", - такое сообщение отправил боцман подбитого корабля", - написано в ведомстве.

Согласно полученным сообщениям, боцман и кок спаслись и пытались разыскать остальную часть экипажа.

В настоящее время 6 членов экипажа, из которых 2 россиянина и 4 украинца, спасены. Их доставили на берег.

Напомним, что морская поисково-спасательная служба провела спасательную операцию по поиску экипажа теплохода Helt, который был обстрелян российскими войсками в акватории Черного моря у побережья Одессы.

Отметим, ранее мы писали о том, что Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря.

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