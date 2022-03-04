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Україна розцінила обстріл панамського судна як порушення законів війни

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 20:44
Україна розцінила обстріл панамського судна як порушення законів війни Фото: судно HELT було обстріляно недалеко від Одеси (helt kor ill in ua)
Автор: Сергей Новиков

За фактом обстрілу панамського судна HELT російським військовим кораблем в Одеській області відкрито кримінальну справу. Інцидент кваліфіковано як порушення законів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що дії російських військових кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

За даними слідства, торгове цивільне судно HELT під прапором Панами було пошкоджено в результаті обстрілів з боку російських військ. Судно знаходилося на рейді в Чорному морі в 12 морських молях від Одеси, на його борту перебувало 6 осіб.

"В результаті рятувальної операції екіпаж судна врятовано і госпіталізовано в лікарню з отруєнням чадним газом і переохолодженням. Вантажне цивільне судно HELT належить естонській компанії, здійснює мореплавання і займається вантажними перевезеннями морським шляхом. Членами екіпажу судна є 4 громадянина України і 2 громадянина РФ. При цьому судно стояло без вантажу, зброю і військову техніку не перевозило і не зберігало", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що українські прикордонники показали голосове повідомлення боцмана судна HELT судновласнику, в якому він заявив, що саме Росія підбила судно.

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Панама Війна Росії проти України
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