Україна розцінила обстріл панамського судна як порушення законів війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що дії російських військових кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

За даними слідства, торгове цивільне судно HELT під прапором Панами було пошкоджено в результаті обстрілів з боку російських військ. Судно знаходилося на рейді в Чорному морі в 12 морських молях від Одеси, на його борту перебувало 6 осіб.

"В результаті рятувальної операції екіпаж судна врятовано і госпіталізовано в лікарню з отруєнням чадним газом і переохолодженням. Вантажне цивільне судно HELT належить естонській компанії, здійснює мореплавання і займається вантажними перевезеннями морським шляхом. Членами екіпажу судна є 4 громадянина України і 2 громадянина РФ. При цьому судно стояло без вантажу, зброю і військову техніку не перевозило і не зберігало", - додали в Офісі генпрокурора.