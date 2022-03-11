Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%, - Ермак

"Этой ночью состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства в Евросоюзе. Благодарны за решения, которые приняты. Но Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%. Мы понимаем, что быстро этого не будет. Нам нужен результат. Победа - это вступление в ЕС. Народы Европы сделали однозначный выбор. Очередь политиков", - написал Ермак.

Отметим, в ночь на 11 марта состоялось заседание Европейского совета (саммит ЕС), которое завершилось принятием декларации, что содержит компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС, но не говорит об ускоренной процедуре.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

Однако премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что прежде чем Украина может стать членом Европейского союза, она должна выполнить все необходимые процедурные шаги.

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