Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%, - Єрмак

"Цієї ночі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства у Євросоюзі. Вдячні за рішення, які прийняті. Але Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%. Ми розуміємо, що швидко цього не буде. Нам потрібен результат. Перемога - це вступ до ЄС. Народи Європи зробили однозначний вибір. Черга політиків", - написав Єрмак.

Зазначимо, в ніч на 11 березня відбулося засідання Європейської ради (саміт ЄС), яке завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС, але не говорить про прискорену процедуру.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

Однак прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро заявив, що перш ніж Україна може стати членом Європейського союзу, вона має виконати всі необхідні процедурні кроки.

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