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Интервью

Украина рассматривает возможность совместного производства бронетехники с Таиландом

НовостиПолитика    15.06.2018 - 10:42
Фото: Олег Гладковский (УНИАН)
Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

Украина также готова расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия Таиланда

Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, в Украине с 13 по 16 июня находится делегация Министерства обороны Таиланда во главе с заместителем министра обороны Чайчаном Чангмонгколом. Во время визита таиландские чиновники провели переговоры в Министерстве обороны Украины, посетили предприятия ГК "Укроборонпром", а также встретились с первым заместителем секретаря СНБО Украины Олегом Гладковским, который отметил, что Таиланд является одним из стратегических партнеров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Стороны обсудили стратегию тайского правительства в части развития собственной военной промышленности, и вопрос о возможности передавать украинские технологии для создания совместного производства бронетехники в Таиланде", - говорится в сообщении.

Гладковский подчеркнул, что Украина готова и в дальнейшем экспортировать в Таиланд бронетехнику, а также расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия страны.

"Он также отметил, что отечественные специалисты способны наладить надлежащее техническое обслуживание и поддержку бронетехники, в частности, поставку запасных частей и деталей к ней. Поэтому, по мнению первого заместителя секретаря СНБО Украины, стоит рассмотреть возможность открытия такого сервисного центра на территории Таиланда", - отмечается в сообщении.

Кроме того, первый заместитель секретаря СНБО считает целесообразным начать работу Совместной украинской-тайской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере ОПК для обсуждения конкретных совместных проектов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации Договора между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

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Теги публикации: СНБО, таиланд, бронетехника  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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