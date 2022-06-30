Украина рассматривает возможность реструктуризации долга, - Bloomberg
Украина изучает возможность реструктуризации долга, поскольку источники финансирования могут закончиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что Международный валютный фонд сотрудничает с украинскими властями и анализирует финансовую и долговую ситуацию в стране.
По данным двух анонимных источников издания, рассматривается несколько сценариев реструктуризации долга, но принятие решения не ожидается до конца лета.
Так, один из вариантов, который рассматривает Украина, - это так называемое "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг.
Другой вариант предполагает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя, по мнению источников, юридическая жизнеспособность такой идеи непонятна.
Отмечается, что реструктуризация облигаций Украины как способ снизить долговое бремя помогла бы гарантировать, что финансирование от основных союзников в сфере обороны и гуманитарной помощи не будет направлено на погашение облигаций владельцам.
Напомним, в апреле министр финансов Сергей Марченко заявил, что у Украины нет проблем с обслуживанием государственного долга, и нет нужды в списании и реструктуризации долга.
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