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Украина рассматривает возможность реструктуризации долга, - Bloomberg

Новина українською →
Великобритания, Четверг 30 июня 2022 21:24
Украина рассматривает возможность реструктуризации долга, - Bloomberg Фото: Украина рассматривает возможность реструктуризации долга (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина изучает возможность реструктуризации долга, поскольку источники финансирования могут закончиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Международный валютный фонд сотрудничает с украинскими властями и анализирует финансовую и долговую ситуацию в стране.

По данным двух анонимных источников издания, рассматривается несколько сценариев реструктуризации долга, но принятие решения не ожидается до конца лета.

Так, один из вариантов, который рассматривает Украина, - это так называемое "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант предполагает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя, по мнению источников, юридическая жизнеспособность такой идеи непонятна.

Отмечается, что реструктуризация облигаций Украины как способ снизить долговое бремя помогла бы гарантировать, что финансирование от основных союзников в сфере обороны и гуманитарной помощи не будет направлено на погашение облигаций владельцам.

Напомним, в апреле министр финансов Сергей Марченко заявил, что у Украины нет проблем с обслуживанием государственного долга, и нет нужды в списании и реструктуризации долга.

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