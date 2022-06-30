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Україна розглядає можливість реструктуризації боргу, - Bloomberg

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Велика Британія, Четвер 30 червня 2022 21:24
Україна розглядає можливість реструктуризації боргу, - Bloomberg Фото: Україна розглядає можливість реструктуризації боргу (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна вивчає можливість реструктуризації боргу, оскільки джерела фінансування можуть закінчитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Міжнародний валютний фонд співпрацює з українською владою та аналізує фінансову і боргову ситуацію в країні.

За даними двох анонімних джерел видання, розглядається кілька сценаріїв реструктуризації боргу, але прийняття рішення не очікується до кінця літа.

Так, один із варіантів, який розглядає Україна, - це так званий "запит на згоду", тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених цінних паперів.

Інший варіант передбачає використання заморожених активів Росії в якості застави, хоча, на думку джерел, юридична життєздатність такої ідеї незрозуміла.

Зазначається, що реструктуризація облігацій України як спосіб знизити борговий тягар допомогла б гарантувати, що фінансування від основних союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не буде спрямоване на погашення облігацій власникам.

Нагадаємо, у квітні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у України немає проблем з обслуговуванням державного боргу, і нема потреби у списанні та реструктуризації боргу.

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