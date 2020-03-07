Украина не рассматривает возможность поставок воды в оккупированный Крым, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр отметил, что в этом вопросе есть один четкий ответ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает возможность восстановление днепровской воды в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Он отметил, что в вопросе восстановления водоснабжения в оккупированный Крым является единая четкий ответ.

"Когда мы говорим о переговорах с Россией, нужно быть чрезвычайно осторожным, чтобы не давать другой стороне повода для каких-либо негативных шагов, но в том вопросе, который вы задали, я могу быть недипломатичным, а максимально четким и откровенным: Украина не рассматривает возможность восстановления днепровской воды в оккупированный Крым", - сказал Кулеба.

Также, по словам министра, на следующей неделе в Минске на заседании ТКГ будет снова обсуждаться вопрос освобождения пленных.

"Уверяю вас, что мы не живем этой проблемой от заседания к заседанию. Вчера первый брифинг, который я получил в МИД, как министр был посвящен именно освобождению пленных. Это задача №1. Интересы граждан превыше всего и мы будем их защищать", - сказал Кулеба.

Напомним, 5 марта в эфире программы "Право на власть" новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым нужно подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. Позже он уточнил, что поставки невозможны до завершения оккупации полуострова.

Ранее Кулеба заявил, что подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации.