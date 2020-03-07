ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина не рассматривает возможность поставок воды в оккупированный Крым, - Кулеба

Новости » Политика     07.03.2020 - 00:40
Украина не рассматривает возможность поставок воды в оккупированный Крым, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр отметил, что в этом вопросе есть один четкий ответ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает возможность восстановление днепровской воды в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Он отметил, что в вопросе восстановления водоснабжения в оккупированный Крым является единая четкий ответ.

"Когда мы говорим о переговорах с Россией, нужно быть чрезвычайно осторожным, чтобы не давать другой стороне повода для каких-либо негативных шагов, но в том вопросе, который вы задали, я могу быть недипломатичным, а максимально четким и откровенным: Украина не рассматривает возможность восстановления днепровской воды в оккупированный Крым", - сказал Кулеба.

Также, по словам министра, на следующей неделе в Минске на заседании ТКГ будет снова обсуждаться вопрос освобождения пленных.

"Уверяю вас, что мы не живем этой проблемой от заседания к заседанию. Вчера первый брифинг, который я получил в МИД, как министр был посвящен именно освобождению пленных. Это задача №1. Интересы граждан превыше всего и мы будем их защищать", - сказал Кулеба.

Напомним, 5 марта в эфире программы "Право на власть" новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым нужно подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. Позже он уточнил, что поставки невозможны до завершения оккупации полуострова.

Ранее Кулеба заявил, что подача воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации.

Госводагентство предупредило о возможных ограничениях использования воды В список на обмен пленными включили 86 крымских татар, - Денисова
Новости Украины КрымДмитрий Кулебавода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь