Украина рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции Януковича

Офис генерального прокурора рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции в Украину беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Сегодня апелляционный суд признал законным избрание для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты по избрании меры пресечения для Януковича в виде содержания под стражей в рамках расследования по делу о захвате государственной власти (ч.1 статьи 109 Уголовного кодекса).

Теперь Офис генерального прокурора заявил о своем праве начать процедуру экстрадиции экс-президента, а также о праве обратиться в суд для получения разрешения на специальное досудебное следствие.