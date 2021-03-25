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Україна може запросити екстрадицію Януковича

Автор: Роман Тверденко

Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції в Україну екс-президента-втікача України Віктора Януковича. Сьогодні апеляційний суд визнав законним обрання для нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції сторони захисту щодо обрання запобіжного заходу для Януковича у вигляді утримання під вартою в рамках розслідування справи про захоплення державної влади (ч. 1 статті 109 Кримінального кодексу).

Тепер Офіс генерального прокурора заявив про своє право почати процедуру екстрадиції екс-президента, а також про право звернутися до суду для отримання дозволу на спеціальне досудове слідство.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича строком на два місяці за новим справі про узурпацію влади. Зокрема, його звинувачують у тому, що у вересні-жовтні 2010 року він намагався незаконно збільшити обсяг своїх владних повноважень як президента України.

Додамо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

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