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Суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате власти

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 14:21
Суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате власти Фото: Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте беглого президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Таким образом, суд отклонил апелляцию адвокатов Януковича.

Соответствующее решение было принято во время заседания суда 25 марта.

Решение апелляционного суда оставило в силе решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года о заочном аресте Януковича в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

Напомним, 4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича сроком на два месяца по новому делу об узурпации власти. В частности, его обвиняют в том, что в сентябре-октябре 2010 года он пытался незаконно увеличить объем своих властных полномочий как президента Украины.

Добавим, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Также в Украине рассматривается дело о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье". В начале года Высший антикоррупционный суд отказал в заочном аресте экс-президента Украины.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований в январе сообщило Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Эти соглашения позволили увеличить военное присутствие России в Украине.

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