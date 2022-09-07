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Украина расследует возможное убийство британского волонтера россиянами: подробности

Фото: Украина расследует возможное убийство британского волонтера россиянами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине начали досудебное расследование по факту возможных пыток и убийства оккупантами волонтера из Британии Пола Ури.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что в апреле волонтер был захвачен россиянами в Запорожской области и перевезен в оккупированную часть Донецкой области.

Уже в июле оккупанты заявили, что волонтер погиб "в результате болезни и стресса". Тело погибшего волонтера россияне передали Украине только через 1,5 месяца переговоров. На теле британца есть признаки телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать истинной причиной его гибели.

"Тело, предоставленное страной-агрессором, хранилось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому настоящие причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметил генеральный прокурор Андрей Костин.

Расследование этого дела поручили СБУ, а ход дела под личный контроль взял Костин.

"РФ в очередной раз показывает свое людоедское лицо, ежедневно подвергаются пыткам и находятся под угрозой внесудебных казней тысячи граждан, в том числе гражданских, которые незаконно удерживаются в заложниках", - заявил генпрокурор.

Костин напомнил, что согласно Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны запрещено брать в заложники гражданских лиц, причинять им увечья, осуществлять жестокое обращение, применять пытки и подвергать преследованию. Однако по его словам, РФ не соблюдает никаких из подписанных ею правил цивилизованного мира.

Сообщается, что Полу Ури было "предъявлено обвинение" якобы в наемничестве после того, как 25 апреля он попал в плен в Запорожской области.

Как заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, мужчина страдал от диабета, а также от проблем с дыханием, почками и сердечно-сосудистой системой. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер 10 июля.

Напомним, что МИД Британии обвинил Россию в смерти своего гражданина в плену "ДНР".

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