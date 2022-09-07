Україна розслідує можливе вбивство британського волонтера росіянами: подробиці

Слідчі встановили, що у квітні волонтер був захоплений росіянами у Запорізькій області та перевезений до окупованої частини Донецької області.

Вже у липні окупанти заявили, що волонтер загинув "внаслідок хвороби і стресу". Тіло загиблого волонтера росіяни передали Україні лише через 1,5 місяця перемовин. На тілі британця є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати справжньою причиною його загибелі.

"Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", - зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

Розслідування цієї справи доручили СБУ, а хід справи під особистий контроль взяв Костін.

"РФ вчергове показує своє людожерське обличчя, щоденно піддаються катуванням і знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі громадян, в тому числі цивільних, які незаконно утримуються у заручниках", - заявив генпрокурор.

Костін нагадав, що згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни заборонено брати у заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження, застосовувати тортури та піддавати переслідуванню. Проте за його словами, РФ не дотримується жодних з підписаних нею правил цивілізованого світу.

Повідомляється, що Полу Урі було "висунуто звинувачення" нібито в найманстві після того, як 25 квітня він потрапив у полон у Запорізькій області.

Як заявила так званий "омбудсмен" Дар'я Морозова, чоловік страждав від діабету, а також від проблем із диханням, нирками та серцево-судинною системою. Але, попри надану медичну допомогу, він помер 10 липня.