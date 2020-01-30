Украина рассказала в ОБСЕ о российских противопехотных минах на Донбассе

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Лоссовський рассказал иностранным делегациям, как боевики на Донбассе используют российских противопехотных мин

Украинская делегация при ОБСЕ проинформировала миссии стран-участниц об использовании российскими вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отметил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовський, Украина выражает решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин.

"Эти орудия войны неизбирательного действия убивают и ранят в основном невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старой", - заявил он.

"Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями", - добавил дипломат.

Лоссовський показал иностранным делегациям презентацию в которой представлены доказательства использования боевиками на Донбассе мин российского производства - МОН-50, "ПМН-2" и "УМ-2".

Украинский дипломат проинформировал делегации стран ОБСЕ о конкретных заводы на территории РФ, которые занимаются изготовлением противопехотных мин.

"Эти мины находятся на вооружении российских вооруженных сил. При этом, их использование запрещено согласно Оттавской конвенции или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года", - заявил Лоссовський.

Он напомнил, что Украина подписала эту Конвенцию в 1999 году и ратифицировала ее в 2005 году.

"В рамках предусмотренных Конвенцией обязательств до 2011 года Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В свою очередь Российская Федерация отказалась подписать конвенцию о запрете противопехотных мин и продолжает использовать "ПМН-2" и "ПОМ-2" во время боевых действий", - заявил дипломат.

Он добавил, что СММ ОБСЕ только в течение января 2020 года уже трижды сообщала об обнаружении запрещенных международными конвенциями противопехотных мин на временно оккупированной территории Востока Украины.

Напомним, Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске Хайди Грау призвала к соблюдению перемирия на Донбассе.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области.