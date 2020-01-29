Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ призвала к соблюдению перемирия на Донбассе

Фото: Хайди Грау (peoplepill.com)

По словам Хайди Грау, количество жертв среди гражданского населения на Донбассе выросло

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Хайди Грау призвала к соблюдению перемирия на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина.

По ее словам, количество жертв среди гражданского населения на Донбассе выросло, несмотря на снижение числа нарушений режима прекращения огня.

"Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня 2019 года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло", - заявила Грау.

Также она отметила, что помимо обстрелов, главной причиной гибели гражданских лиц являются мины.

"Я призываю стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и по усилению противоминной деятельности", - заявила Грау.

Она подчеркнула о необходимости обеспечения доступа СММ ОБСЕ согласно ее мандату.

"Все это является ключевыми условиями предупреждения гражданских жертв и мирного решения конфликта", - отметила она.

Она также добавила, что заседание ТКГ и ее рабочих групп в Минске, которое проходило 29 января, было ориентировано, в основном, на имплементацию итогов нормандского саммита в Париже.

Таким образом, рабочая группа по безопасности продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. При этом, представитель ОБСЕ добавила, что эта тема будет на повестке дня и следующего заседания ТКГ. Также были затронуты вопросы противоминной деятельности.

Кроме того, Грау сообщила, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила тему водоснабжения через линию соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи. Политическая подгруппа продолжила дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Напомним, ранее секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что контактная группа разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе. При этом она добавила, что в гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей.