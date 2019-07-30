Украина расширяет сеть визовых центров за рубежом

Фото: МИД Украины (mfa.gov.ua)

Сеть будет охватывать 74 города

Министерство иностранных дел Украины сообщает о расширении сети визовых центров государства за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Департамента консульской службы МИД.

Указано, что министерство продолжает реализацию комплекса мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить Украину. Отмечается, что продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 года будет охватывать 74 города.

"В дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых центров в 16 странах мира: г. Сидней (Австралия), г. Кабул (Афганистан), г. Минск (Беларусь), г. Лондон (Соединенное Королевство), г. Александрия ( Египет), г. Тель-Авив (Израиль), г. Ахмедабад, г. Хайдарабад, г. Чандигарх (Индия), г. Доха (Катар), г. Мехико (Мексика), г. Гаага (Нидерланды), г. Веллингтон (Новая Зеландия), г. Мускат (Оман), г. Рамалле (Палестина), г. Бангкок (Таиланд), г. Анталия (Турция), г. Париж (Франция)", - сказано в сообщении.

Так, иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

"На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз осуществлять, как и раньше, будут консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях", - сообщили в МИД.

Напомним, летом прошлого года Украина открыла визовые центры в 8 городах России и других странах мира.

Как писало РБК-Украина, визовые центры Украины начали работу в Тегеране и Зимбабве летом 2018 года.