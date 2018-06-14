С 15 июня до 1 августа новые украинские визовые центры начнут свою работу

Украина открывает визовые центры в 8 городах РФ и других странах мира. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины на своей странице в Facebook.

"С 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Так, информацию о датах открытия каждого из центров будет размещено на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений.

География расположения 56 визовых центров: г.Алжир (Алжир), г.Луанда (Ангола), г.Дакка (Бангладеш), г.Ханой, г.Хошимин (Вьетнам), г.Аккра (Гана), г.Аддис-Абеба (Эфиопия), г.Каир (Египет), м.Хараре (Зимбабве), г.Бенгалуру, г.Дели, г.Калькутта, г.Мумбай, г.Ченнай (Индия), г.Джакарта (Индонезия), г.Багдад, г.Эрбиль (Ирак), г.Тегеран (Иран), г.Амман (Иордания), г.Яунде (Камерун), г.Найроби (Кения), г.Пекин, г.Гуанчжоу, г.Шанхай (Китай), г.Эль-Кувейт (Кувейт), г.Киншаса (ДР Конго), г.Абиджан (Кот-дьивуар), г.Бейрут (Ливан), г.Куала-Лумпур (Малайзия), г.Рабат (Марокко), г.Абуджа (Нигерия), г.Абу-Даби, г.Дубай (ОАЭ), г.Исламабад, г.Карачи, г.Лахор (Пакистан), г.Кейптаун, м.Претория (Южная Африка), г.Екатеринбург, г.Казань, г.Калининград, г.Москва, г.Новосибирск, г.Ростов-на-Дону, г.Самара, г.Санкт-Петербург (РФ), г.Эр-Рияд, г.Джедда (Саудовская Аравия), г.Дакар (Сенегал), г.Тунис (Тунис), г.Анкара, г.Стамбул, г.Измир (Турция), г.Кампала (Уганда), г.Манила (Филиппины), г.Коломбо (Шри-Ланка).

Вместе с тем, иностранцы, которые проживают в странах, где расположены эти центры, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).

Также сообщается, что на центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлениях/отказах в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в заграничных дипломатических учреждениях.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на паритетность в вопросе упрощенного визового режима с Великобританией.