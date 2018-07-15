В Тегеране начал работу визовый центр Украины

Визовым центром будут обеспечиваться только определенные функции

Сегодня, 15 июля 2018 года, начал работу визовый центр Украины в Исламской Республике Иран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Адрес визового центра: Building № 11, Street, 27th Street (Roshel Khoori), Alvand street, Argentine Square, Tehran, Iran. Телефон колл-центра: +98 218 280 2846.

Отмечается, что функционирование визового центра будет обеспечиваться компанией "VF Worldwide Holding Ltd".

Визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Исламской Республике Иран.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назначил Максима Субха чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике. Соответствующий указ Порошенко подписал 13 июля.