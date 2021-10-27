Украина может расширить ЗСТ с Израилем на сферу услуг. Переговоры начнутся в 2022

"В следующем году мы начнем переговоры о еще одном соглашении - о ЗСТ, которая будет касаться услуг. Об этом была достигнута договоренность во время визита нашего президента в Украину", - отметил он.

По его словам, это тоже очень важная сфера, поскольку многие услуги Израиль получает в Украине, прежде всего те, которые касаются IT.

"И для Израиля сегодня Украина - это стратегическое направление в плане аутсорсинга наших услуг, более 40% аутсорсинга Израиля в области высоких технологий идет в Украину", - подчеркнул Бродский.

В то же время на сегодня рано говорить, каких сфер будет касаться новое соглашение. Но Бродский хотел бы, чтобы одним из направлений была медицина.

"Скорее всего, это будет общее соглашение, которое будет касаться разных услуг в разных сферах. Медицинские услуги - это, безусловно, большая составляющая наших экономических отношений, и в плане медицины у нас очень хорошо развивается сотрудничество. И если говорить о тех направлениях, которые я бы хотел развить в качестве нового посла, это, безусловно, одно из направлений", - добавил посол.