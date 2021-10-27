Україна може розширити ЗВТ з Ізраїлем на сферу послуг. Переговори почнуться в 2022

"Наступного року ми почнемо переговори про ще одну угоду - про ЗВТ, яка стосуватиметься послуг. Про це була досягнута домовленість під час візиту нашого президента до України", - зазначив він.

За його словами, це теж дуже важлива сфера, оскільки багато послуг Ізраїль отримує в Україні, перш за все ті, які стосуються IT.

"І для Ізраїлю сьогодні Україна - це стратегічний напрямок в плані аутсорсингу наших послуг, більше 40% аутсорсингу Ізраїлю в області високих технологій йде в Україну", - підкреслив Бродський.

Водночас на сьогодні рано говорити, яких сфер стосуватиметься нова угода. Але Бродський хотів би, щоб одним з напрямків була медицина.

"Швидше за все, це буде спільна угода, яка стосуватиметься різних послуг у різних сферах. Медичні послуги - це, безумовно, велика складова наших економічних відносин, і в плані медицини у нас дуже добре розвивається співпраця. І якщо говорити про ті напрямки, які я б хотів розвинути в якості нового посла, це, безумовно, один з напрямків", - додав посол.