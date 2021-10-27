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Израиль откроет границы для туристов с 1 ноября: кто может попасть в страну без самоизоляции

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Иерусалим, Среда 27 октября 2021 13:28
Израиль откроет границы для туристов с 1 ноября: кто может попасть в страну без самоизоляции Фото: посол Государства Израиль Михаил Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

С 1 ноября Израиль открывается для вакцинированных туристов. В страну могут въезжать люди, которые вакцинированы признанными в Израиле вакцинами.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Государства Израиль Михаил Бродский.

По его словам, большинство вакцин, которыми вакцинировались в Украине, соответствуют этому требованию. Туристы смогут прилетать в Израиль без специального разрешения и будут освобождены от карантина. Но нужно быть привитым вакциной, признанной именно в Израиле.

"Мы очень надеемся на то, что туристы из Украины вернутся в Израиль. Для нас это очень важный аспект отношений с Украиной, и, безусловно, это важно для израильской экономики, восстановления туристической сферы", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, не будет ли никаких самоизоляций, если есть действительный сертификат о прививке признанной вакциной, он ответил: "Насколько я знаю, нет, но всегда есть опасность, что определенные страны станут "красными" и тогда будет запрещен въезд из этих стран".

"К сожалению, на данный момент тенденция в Украине ведет к тому, что страна постепенно становится "красной". Не могу сказать, как это отразится на возможности приехать в Израиль", - добавил посол.

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Израиль Украина Михаил Бродский
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