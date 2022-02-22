Украина может расширить запрет на импорт товаров из России

Кабинет министров планирует расширить перечень товаров из РФ, ввоз которых запрещен на территорию Украины. Проект изменений в соответствующее постановление уже прошел правительственный комитет и направлен на согласование госорганам.

Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников во власти.

По словам информированного источника, речь идет о постановлении №1147 от 30 декабря 2015 года. Среди прочего, документом уже ограничен ввоз продуктов питания, алкогольных напитков, минеральных удобрений и другого.

Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров до 31 декабря 2022-го продлил запрет ввоза в Украину определенных товаров из России.

Отметим, Россия официально признала так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". На этом фоне против Москвы начали вводить санкции. Так, Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Лондон планирует ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за это решение.