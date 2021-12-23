Украина продлила на год запрет на ряд российских товаров

Кабинет министров продлил запрет ввоза в Украину определенных товаров с территории страны-агрессора. Запрет российских товаров продлен до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube .

Среди товаров, которые запрещены к ввозу в Украину, - мясо, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага и прочее.

Как отмечается в пояснительной записке, Россия запретила ряд товаров из Украины. Вместе с тем, законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров.

"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), которые среди прочего вызваны противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.