Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед

Иллюстративное фото (pzcu.gov.ua)

Положение региональной конвенции Пан-Евро-Мед начали применяться с 1 января

Вчера, 1 января 2019 года, Украина начала использовать положения региональной конвенции Пан-Евро-Мед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министра экономики Украины Степана Кубива в Facebook.

Как сообщается, участие в конвенции позволит украинским производителям закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли или в странах Средиземноморья. Также производители смогут экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза по сниженной или нулевой ставке ввозной пошлины.

"Участие в конвенции позволит расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония", - подчеркнул Кубив.

Кроме того, Кубив добавил, что сейчас готовится подписание соглашения о свободной торговле с Израилем, который является участником конвенции Пан-Евро-Мед.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина за 10 месяцев 2018 года экспортировала товаров на 38,7 млрд гривен. Отмечается, что это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Добавим, что объем внешней торговли товарами Украины со странами Евросоюза в период с января по ноябрь 2018 года составил 40,512 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,892 млрд долларов).