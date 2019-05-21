Україна розширила умови Угоди про вільну торгівлю з Грузією

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До угоди включено положення Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед

Україна та Грузія внесли спільні зміни до Угоди про вільну торгівлю між країнами. Відповідний протокол підписали 21 травня перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів та Міністр економіки Грузії Натела Турнава, предає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Зазначається, що зміни дозволять сторонам Угоди використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі. Крім того, тепер у рамках документа дозволяється застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

Як зазначив Кубів, це означає, що в українські виробники зможуть імпортувати сировину та комплектуючі з Грузії, переробляти їх в Україні та експортувати, наприклад, до Німеччини. При цьому експорт продукції буде проводитись з нульовою або пільговою ставкою мита.

"Пан-Євро-Мед - один з інструментів для зміни акцентів міжнародної торгівлі з експорту переважно сировини на експорт більш високотехнологічної продукції з доданою вартістю, яка формується в Україні", - уточнив Кубів.

Зміни до Угоди, яка діє з 1996 року, набудуть чинності після ратифікації парламентами обох країн.

Нагадаємо, із 1 січня 2019, Україна почала використовувати положення регіональної конвенції Пан-Євро-Мед.