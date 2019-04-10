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Украина расширила эмбарго на товары из РФ

Новости » Политика    10.04.2019 - 12:10
Украина расширила эмбарго на товары из РФ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Под эмбарго попали компоненты для вагонов и стеклотара  

Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Таким образом, эмбарго теперь распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1000В.

Еще одним постановлением под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее. В Кабмине отметили, что, по данным Госстата, в 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 млн долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.

 

Фото: постановление Кабмина

 

Фото: еще одно постановление

Напомним, в декабре 2018 Кабмин расширил перечень запрещенных российских товаров кукурузным крахмалом, глюкозой и сиропом из глюкозы без/с содержанием фруктозы.

Запрет на ввоз некоторых российских товаров действует до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.

 

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