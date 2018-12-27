Украина расширила эмбарго на импорт российских товаров

Иллюстративное фото (УНИАН)

Кабмин запретил импорт кукурузного крахмала и глюкозы

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещены для импорта. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, список запрещенных к импорту из России товаров дополнили следующими позициями:

крахмал кукурузный;

глюкоза и сироп из глюкозы, без содержания фруктозы или с содержанием менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии;

глюкоза и сироп из глюкозы, с содержанием в сухом состоянии не менее 20 мас. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме инвертного сахара;

мальтодекстрин и мальтодекстриновый сироп.

Также сообщается, что данные изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования соответствующего постановления.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, на прошлой неделе Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.

Кроме того, на год продлили и пошлины на импорт товаров из России.