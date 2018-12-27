Украина расширила эмбарго на импорт российских товаров

Кабмин запретил импорт кукурузного крахмала и глюкозы
Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещены для импорта. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, список запрещенных к импорту из России товаров дополнили следующими позициями:
Также сообщается, что данные изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования соответствующего постановления.
Фото: постановление Кабмина
Напомним, на прошлой неделе Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.
Кроме того, на год продлили и пошлины на импорт товаров из России.