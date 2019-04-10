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Україна розширила ембарго на товари з РФ

Новини » Політика    10.04.2019 - 12:10
Україна розширила ембарго на товари з РФ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Під ембарго потрапили компоненти для вагонів і склотара

Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, ембарго тепер поширюється на формалін і карбамідо-формальдегідний концентрат, пружини для вантажних вагонів, електрична апаратура для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, а також провідники електричні для напруги понад 1000В.

Ще однією постановою під санкції потрапив імпорт скляної тари, в тому числі банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей і так далі. У Кабміні зазначили, що, за даними Держстату, в 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив 8 млн доларів, що майже в два рази вище показників 2017 року.

 

Фото: постанова Кабміну

 

Фото: ще одна постанова

Нагадаємо, в грудні 2018 Кабмін розширив перелік заборонених російських товарів кукурудзяним крохмалем, глюкозою і сиропом з глюкози без/з вмістом фруктози.

Заборона на ввезення деяких російських товарів діє до 31 грудня 2019 року включно. З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби та інші позиції.

 

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