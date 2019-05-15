Україна розширила ембарго на російські товари

Ілюстративне фото (УНІАН)

Під ембарго потрапили будматеріали і фанера

Кабінет міністрів України на засіданні 15 травня знову розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з рішенням уряду, ембарго поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів.

Крім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапила фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.

Згідно з підрахунками імпорт цементної продукції з Росії на територію України за підсумками 2018 року становив майже 17 млн доларів. Обсяг імпорту фанери з Росії у 2018 році становив близько 19,7 млн доларів.



Ця заборона запроваджена у відповідь на агресивні і дискримінаційні дії з боку РФ щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок, а також на обмеження транзиту товарів.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в квітні під заборону потрапив імпорт формаліну, карбамідо-формальдегідний концентрат, компоненти для вагонів, а також скляна тара. У Кабміні зазначили, що в 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив 8 млн доларів, що майже в два рази вище показників 2017 року.

Заборона на ввезення деяких російських товарів діє до 31 грудня 2019 року включно. З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби та інші позиції.