Украина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в Киев

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий показал фотографии с подготовки трех премьеров к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Матеуша Моравецкого.
Запланированная встреча трех премьер-министров – Чехии, Польши и Словении с Владимиром Зеленским начнется в 20:00 по Киеву.
Накануне встречи Матеуш Моравецкий показал фотографии подготовки и отметил, что именно сейчас в Киеве творится история.
"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске", - написал Моравецкий.
Он добавил, что Украина может рассчитывать на помощь своих друзей.
"ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей - этот месседж мы принесли сегодня в Киев", - подчеркнул глава правительства Польши.
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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киев для встречи с Зеленским прибудут премьеры Польши, Чехии и Словении.
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