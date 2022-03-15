UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в Киев

Автор: Анна Шиканова

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий показал фотографии с подготовки трех премьеров к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Матеуша Моравецкого.

Запланированная встреча трех премьер-министров – Чехии, Польши и Словении с Владимиром Зеленским начнется в 20:00 по Киеву.

Накануне встречи Матеуш Моравецкий показал фотографии подготовки и отметил, что именно сейчас в Киеве творится история.

"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске", - написал Моравецкий.

Он добавил, что Украина может рассчитывать на помощь своих друзей.

"ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей - этот месседж мы принесли сегодня в Киев", - подчеркнул глава правительства Польши.

Фото: twitter.com/MorawieckiM

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киев для встречи с Зеленским прибудут премьеры Польши, Чехии и Словении.

Все оперативные новости о том, что сейчас происходит в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПольша